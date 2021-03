Paul Pogba è stato il grande protagonista degli ottavi di finale di Europa League. L'ex centrocampista della Juventus ha messo la firma sul big match tra Milan e Manchester United, segnando il gol-qualificazione per i Red Devils e mandando a casa la squadra di Pioli. Un gol per il futuro, ancora in bilico e con Fabio Paratici sempre alla finestra per capire se ci sono margini per riportarlo a Torino. Il giornalista Paolo Paganini intanto racconta di un incontro tra il dirigente bianconero e l'agente del giocatore: "Un uccellino mi ha detto che ieri c’è stato un interessante incontro di mercato in un noto albergo del centro di Milano tra Paratici e Raiola - scrive in un tweet - Avranno per caso riparlato di Pogba e non solo?! Lo scopriremo".