Quello di Nicolò Zaniolo resta tra i nomi più caldi dell'estate di mercato. La Juventus lo segue ormai da tempo e il gioiello classe '99 è tra i grandi obiettivi di Fabio Paratici pensando al futuro, ma l'operazione con la Roma non è tra le più semplici. Tanto più che, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, oggi il dirigente Franco Baldini è atteso nella sede del Tottenham per trattare la sua cessione. Gli Spurs seguono da vicino il difensore Toby Alderweireld e potrebbero inserire nell'affare anche il centocampista Moussa Sissoko. I giallorossi, però, vogliono anche una solida controparte economica per chiudere l'affare.



LA JUVE C'E' - La Juventus non demorde. Paratici avrebbe chiesto all'agente Claudio Vigorelli, con cui ha stretti contatti, di frenare la trattativa con il Tottenham, con la promessa che i bianconeri si sarebbero fatti avanti entro la fine di agosto o, al più tardi, nell'estate del 2020. Lo stesso Zaniolo preferirebbe vestire la maglia bianconera rispetto che quella del Tottenham, ma i giallorossi potrebbero anticipare i tempi per far cassa per i colpi in entrata. Tanto più che l'Inter, per arrivare a Edin Dzeko, potrebbe togliere il proprio 15% sulla futura rivendita di Zaniolo.