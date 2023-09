Durante l'incontro a Lissone tra Gianluca Rocchi (designatore arbitrale) e gli allenatori, è intervenuto anche Massimiliano Allegri, che, riferisce la Gazzetta dello Sport, ha puntato sul tema relativo ai rigori per il fallo di mano. L'allenatore della Juve ha avanzato una disamina sul fatto che ci deve essere la "volontarietà" del giocatore per essere punito e ha continuato dicendo che alcuni movimenti degli arti sono da ritenere congrui per il gioco del calcio.