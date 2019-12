Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus incontrerà presto Mino Raiola per discutere il rinnovo di Blaise Matuidi. Il centrocampista francese va in scadenza al termine della stagione e ancora non è stato trovato l'accordo per prolungare il suo contratto con il club bianconero che l'ha acquistato nell'estate del 2017 per circa 20 milioni di euro dal Psg. Raiola parlerà con la Juve anche del futuro di Haaland e di Paul Pogba, grande sogno per l'estate.