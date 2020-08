Durante il viaggio a Londra, Fabio Paratici ha registrato l'interesse del Fulham per Mattia Perin, rientrato dal prestito al Genoa ma già con la valigia pronta per ripartire: la volontà del portiere infatti è quella di giocare titolare, garanzia che non può dargli la Juve dove sarebbe chiuso da Szczesny e Buffon rischiando addirittura di fare il terzo. Oggi, secondo Sky Sport, Paratici si è incontrato a Milano con l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, per discutere di quest'interesse del Fulham.