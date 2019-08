La trattativa tra la Juventus ed il Manchester City per lo scambio Cancelo-Danilo, sta entrando nel vivo. La distanza tra i due club, al momento, resta sulla valutazione che i Citiziens fanno del laterale brasiliano (30 milioni, mentre la Juve lo valuta 20) e che incide così sul conguaglio che entrerebbe nelle casse bianconere. Però, come riporta Sky Sport, c'​è stato un incontro nella giornata di oggi tra Paratici e l'agente di Danilo, a Torino.



Un incontro iniziale, che ha aperto alla trattativa per l'ingaggio. Il laterale del City guadagna attualmente 5 milioni di euro all'anno fino al 2022. Le intenzioni di Paratici sono quelle di garantire un contratto più lungo al ventottenne brasiliano, ma a cifre inferiori. Come detto, ​è stato solo un primo colloquio, che però ha aperto sia le porte all'affare sia all'eventuale trattativa che la Juventus porterà avanti con lo stesso Danilo. In attesa, ovviamente, di appianare le distanze con il City. La chiacchierata con l'agente di Danilo ha anche permesso alla Juve per avere informazioni sul baby talento del Barcellona Juan Miranda.