Jorge Mendes scende in campo per il mercato del Napoli. Come raccolto da Calciomercato.com, Carlo Ancelotti ha avuto colloqui nelle scorse ore con il procuratore portoghese. Fra i nomi più caldi per il club partenopeo, rimbalzati dalla Spagna, c'è quello di James Rodriguez: il trequartista colombiano tornerà al Real Madrid dopo le due stagioni in prestito al Bayern Monaco e Mendes l'ha offerto a diversi club europei tra cui la Juventus. Ma Ancelotti, che l'ha allenato ai tempi dei Blancos, potrebbe spingere per accoglierlo al San Paolo. Il problema è la valutazione del club di Florentino Pérez, che si aggira intorno ai 70 milioni di euro.