Tra gli appuntamenti di Fabio Paratici a Londra ce n'era anche uno in programma con il Wolverhampton, secondo quanto riporta Tuttosport. Con il club inglese i contatti vanno avanti da tempo, sul piatto ci sono tre nomi per mettere in piedi una trattativa: da una parte Luis Jimenez, attaccante messicano che piace alla Juventus ed è sponsorizzato da Cristiano Ronaldo (col quale condivide l'agente: Jorge Mendes), dall'altra Cristian Romero e Daniele Rugani, entrato anche nel mirino del Valencia.