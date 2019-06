Tra Francia e Inghilterra, i viaggi di Fabio Paratici in questi giorni sono serviti anche a portare avanti il discorso Paul Pogba. Il responsabile dell’area sportiva bianconera è tornato a parlare con la dirigenza del Manchester United, ribadendo l’interesse della Juventus per il centrocampista. I campioni d’Italia stanno studiando la fattibilità dell’affare e in particolare le eventuali contropartite da inserire nella trattativa per abbattere il prezzo del giocatore. Come riporta Sky Sport, in risposta alle richieste di Paratici, i Red Devils hanno fatto il nome di João Cancelo: il terzino portoghese, vicino al City, è da tempo un obiettivo anche nell’altra parte di Manchester.