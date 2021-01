E' fatta. Il Torino ha chiuso per Rolando Mandragora. Il centrocampista dell'Udinese, 'controllato' a distanza dalla Juventus, è pronto a tornare all'ombra della Mole. Ma con colori decisamente diversi. Sul giocatore c'era al Fiorentina, che a questo punto terrà Pulgar; i granata hanno chiuso con i friulani e soprattutto con i cugini bianconeri, in un certo senso custodi del destino del ragazzo napoletano. Cairo ha preso in mano la situazione e l'ha portata a un passo dalla chiusura. E' stato decisivo in tal senso il meeting di oggi tra Vagnati e Paratici. L'accordo è sul prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto a determinate condizioni.