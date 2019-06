Juve e Sassuolo si incontrano oggi per chiudere l'affare Demiral, ma non solo. Secondo quanto riporta Tuttosport, i due club parleranno anche del futuro di Rogerio che può passare in neroverde a titolo definitivo sebbene il brasiliano abbia ricevuto offerte anche da Benfica e Newcastle. Un altro nome di cui parleranno i due club è quello di Traore, centrocampista dell'Empoli in procinto di passare alla Juve per poi essere girato o al club di Squinzi oppure al Cagliari che cerca un'alternativa a Barella.