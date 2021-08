Nell'incontro di oggi previsto in queste ore tra Sassuolo e Juventus non ci sarà. Sul piatto il futuro di Manuel Locatelli, da una parte l'ad neroverde Giovanni Carnevali e dall'altra l'uomo mercato della Juve Federico Cherubini e il nuovo amministratore delegato Maurizio Arrivabene, atteso a breve alla Continassa. In un primo momento si pensava potesse essere presente anche il presidente bianconero, ma in realtà non sarà così.