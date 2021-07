Poteva essere il giorno della svolta, ma l'incontro di oggi tra Juventus e Sassuolo non ha visto nessun passo concreto nella trattativa che può portarein bianconero. Affare bloccato, serrato. Non ci sono stati passi avanti, ognuno è rimasto fermo nella propria posizione: ok l'obbligo, ma a prescindere da come andrà la stagione bianconera; e poi, per Locatelli vorrebbero 40 milioni e non 30. I bianconeri sono forti della volontà del giocatore di trasferirsi a Torino, ma al momento non sembra essere una carta per convincere il Sassuolo ad abbassare la richiesta.- Nel frattempo il giocatore ha ripreso ad allenarsi con i compagni di squadra agli ordini del nuovo allenatore Dionisi; Locatelli lavora e pensa alla Juve. Nonostante le sirene inglesi: l'Arsenal ha già messo sul tavolo una proposta da 40 milioni che fa sorridere il Sassuolo, ma. Juve-Sassuolo al lavoro per Locatelli, la fumata bianca è rimandata.