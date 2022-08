Fumata bianca traper il passaggio in blucerchiato di Daniele. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, l'incontro fra i due club ha avuto un esito positivo, con i bianconeri che hanno accettato di contribuire al 50% dell'ingaggio del difensore (che complessivamente tocca i 3 milioni di euro netti a stagione), il quale potrebbe dunque trasferirsi a Genova in prestito prima della chiusura del mercato.La tavola, insomma, è apparecchiata, per la chiusura definitiva dell'affare manca solo l'ok del giocatore. Intanto non si esclude un nuovo tentativo del, anche se il classe 1994 sembra intenzionato a rimanere in Italia. In corsa, ma decisamente più indietro, ancheed, con la Sampdoria che rimane quindi la principale indiziata ad assicurarsi Rugani.