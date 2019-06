Incontro in gran segreto tra Fabio Paratici e Gianluca Petrachi, nuovo ds della Roma, per parlare di Gonzalo Higuain, Nicolò Zaniolo ma non solo. Come riporta Calciomercato.com, le due società hanno discusso di un possibile scambio tra i due calciatori ma al momento i giallorossi non sono una priorità del Pipita che in Italia vuol vestire solo la maglia della Juventus e in alternativa preferirebbe giocare all'estero.



GLI ALTRI NOMI -​ Zaniolo rimane però nel mirino di Paratici che lo tratta adesso anche direttamente coi giallorossi. Roma e Juve hanno studiato anche un possibile scambio tra Mattia Perin o Leonardo Spinazzola in cambio di Luca Pellegrini, pallino bianconero da anni e terzino sinistro considerato di grande prospettiva, ma non si è trovato l'accordo sulle valutazioni. Le parti si sono lasciate con la possibilità di risentirsi presto: la Juve rimane attenta per Zaniolo, la Roma vorrebbe Perin e studia Spinazzola, Luca Pellegrini resterà nella lista di Paratici.