L'addio di Ronaldo alla Juventus coinvolge gran parte delle forze bianconere sul mercato, ma non c'è solo quello. Ieri, infatti, alla Continassa si è presentato anche Mino Raiola. Ovviamente, la trattativa in corso è quella per Moise Kean, che potrebbe tornare alla Juventus per completare l'attacco, ma non solo. Secondo quanto riporta la Repubblica, infatti, non è escluso che nell’incontro andato in scena ieri alla Continassa ci fosse un altro nome sul piatto: Paul Pogba... Magari non per subito, ma per il futuro, a giugno 2022 quando scadrà il suo contratto.