Incontro nella giornata di ieri tra Juventus e Parma. Come riporta Sky Sport, i Ducali avrebbero messo gli occhi su Marko Pjaca e Luca Pellegrini ma in questo momento i margini specialmente per il difensore che dovrebbe essere il sostituto di Alex Sandro a sinistra. Il club emiliano sarebbe interessato anche a Felix Correia ed Hans Nicolussi Caviglia che possono lasciare la Juve in prestito.