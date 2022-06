Incontro tra Juventus e Palermo. Il motivo? Provare a chiudere l'acquisto e la permanenza a titolo definitivo del bomber della promozione dalla C alla B, Matteo Brunori, Un affare che si dovrebbe chiudere per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro. L'Incontro non servirà però soltanto per definire questa importantissima operazione, ma anche per provare ad instaurare una sorta di asse di mercato. Il Palermo, infatti, è pronto a chiedere anche diversi giocatori dell'attuale Juventus Under 23.