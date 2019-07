Un incontro in quel di Milano, avvenuto nella giornata del 1 luglio e per cui emergono dettagli. Juventus e Fiorentina si sono viste nella capitale della moda per un summit non di mercato, ma conoscitivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Paratici avrebbe visto la nuova dirigenza viola nelle persone di Daniele Pradé, direttore sportivo, e Joe Barone, braccio destro di Commisso. Niente discorsi su Chiesa quindi, almeno non in veste "ufficiale".