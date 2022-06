Giornata di incontri quella di ieri in casa Juventus. A Milano, la dirigenza ha visto il Cagliari, con cui ha definito il passaggio in prestito del rossoblù di Alessandro Di Pardo, terzino destro del 1999 con possibilità di riscatto, e ha parlato anche di Brunori. E, sempre ieri e sempre a Milano, la Juve ha avuto incontro positivo (ma non definitivo) con l’agente di Nicolò Fagioli, Andrea D’Amico, per il rinnovo del contratto. Si sta ragionando sul prolungamento dal 2023 (attuale scadenza) al 2026. E' ben disposto alla firma, ma vorrebbe garanzie sulla permanenza in rosa nel 2022-23, sottolinea la Gazzetta. Il piano della Juve è più definitivo: proverà a stare nella rosa e nuove valutazioni sono attese passo passo.