Il futuro di Mauro Icardi resta tutto da definire. Quel che è certo è che, ancora oggi, l'attaccante argentino è fuori dal progetto dell'Inter. Lo ha ribadito il club nerazzurro all'entourage del calciatore nell'incontro odierno ad Appiano Gentile. Il presidente Steven Zhang si è confrontato, insieme all'amministratore delegato Beppe Marotta, con Icardi, come racconta Sky Sport, e gli ha ribadito che ormai la decisione definitiva è stata presa, con il benestare del tecnico Antonio Conte. A meno di una settimana dalla chiusura del mercato estivo, insomma, Icardi resta il primo nome sulla lista dei partenti dai nerazzurri.



L'AFFARE CON LA JUVE - E, in cima alla lista dei desideri dell'argentino per il futuro, come a più riprese vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com, c'è soltanto la Juventus. Rifiutato l'interesse di Napoli e Roma, che avevano trovato accordi di massima con l'Inter per il suo acquisto, restano praticamente soltanto i bianconeri in corsa per Icardi. Dal club nerazzurro, però, arrivano smentite nei confronti di una possibile apertura verso Fabio Paratici. Il gelo tra i due club, insomma, continua e la Juventus non può attendersi sconti rispetto ai 70 milioni di euro di valutazione fatta dall'Inter per questi ultimi giorni di mercato.