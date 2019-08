Incontro in corso tra gli agenti di Paulo Dybala ed il Tottenham. I rappresentati del calciatore stanno incontrando il club inglese per cercare di trovare un accordo dopo che la Juve ha dato il via libera alla trattativa per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. A Londra c'è anche il responsabile dell'area sport della Juventus Fabio Paratici. ​Tutto è ancora aperto e ora è una corsa contro il tempo per risolvere i problemi legati ai contratti con il giocatore.



I NODI DA SCIOGLIERE - I nodi da sciogliere sono gli stessi che hanno frenato lo scambio con il Manchester United per Romelu Lukaku. Innanzitutto l'ingaggio, con Dybala che chiede oltre 10 milioni annui mentre la proposta di ieri fatta al giocatore non superava gli 8 più bonus. Poi c'è l'annoso problema dei diritti di immagine che coinvolgono anche i vecchi procuratori del ragazzo. Infine c'è la commissione da non meno di 15 milioni di euro richiesta dall'attuale entourage della Joya. Il tempo stringe, il mercato in Inghilterra chiude alle 6 ore italiane e il tempo per stendere contratti così complessi è sempre meno.