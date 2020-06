Nella giornata di oggi c'è stato un incontro tra il presidente della Figc Gravina e il ministro della Salute Speranza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, hanno parlato della situazione attuale e del rebus Coppa Italia: quando si comincia? Speranza ha confermato che partirà prima del campionato, il 12 anziché il 13 giugno. Il ministro ha poi evidenziato l'importanza del protocollo medico sia negli allenamenti che in partita; per la quarantena c'è una certezza, le disposizioni rimangono quelle che erano state già date: se un giocatore risulta positivo viene messo in isolamento, con la squadra che continuerà ad allenarsi.