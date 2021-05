Ieri è andato in scena l’incontro tra Gigio Donnarumma è un gruppo di ultras milanisti, che gli hanno chiesto di non giocare nella partita contro la Juventus, interessata al portiere rossonero nel caso in cui non rinnovi il contratto. Come svela il Corriere della Sera, Donnarumma avrebbe lasciato in lacrime il faccia a faccia, a cui inizialmente voleva sottrarsi. Nel chiarimento con i tifosi, il numero 99 ha rifiutato la loro richiesta, ribadendo di non aver ancora firmato niente e che sarà lui a decidere il suo futuro.