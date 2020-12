Nell'incontro tra De Laurentiis e Agnelli, di cui vi abbiamo raccontato in giornata su IlBianconero.com , è in corso una riunione della commissione della Lega Serie A relativa ai fondi d'investimento per la creazione della media company con la cordata CVC. Come rivela Gazzetta, presenti non solo i due presidenti bianconeri: partecipano Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, Andrea Agnelli per la Juve, Aurelio De Laurentiis per il Napoli, Guido Fienga per la Roma, Claudio Fenucci per il Bologna e Stefano Campoccia per l'Udinese.