La telenovela tra Antonio Conte e l'Inter vivrà un episodio topico fra tre giorni: come annunciato da Sky Sport, è stato fissato per martedì l'incontro tra l'allenatore e la dirigenza nerazzurra, capeggiata dal presidente Steven Zhang, venuto dalla Cina in occasione della fase finale di Europa League che ha concluso la stagione. L'argomento principale sarà naturalmente la prosecuzione o meno dell'esperienza di Conte sulla panchina interista, messa in discussione soprattutto dalle esternazioni del tecnico, non ultime quelle di ieri sera.

IL NODO PRINCIPALE - Buona parte del futuro di Conte all'Inter passa attraverso le sue richieste sul mercato: lui pretende dalla società una certa predisposizione a investire per fare il salto di qualità. C'è da vedere quanto Zhang sia disposto ad accettare le richieste del mister salentino, visto l'acquisto già fatto di Hakimi e le difficoltà economiche generali connesse al coronavirus.