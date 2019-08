Per un Ribery che arriva, un Chiesa che va? Dalle stanze degli uffici milanesi della Juve, come racconta Tuttosport, la possibilità che l'esterno classe '97 lasci la Fiorentina non sono considerate poi così esigue. Anzi. Nella capitale del mercato, un incontro ha scatenato più di una fantasia sull'ala offensiva: è stato quello con Fali Ramadani, agente da sempre vicino alle cose viola, nonché intermediario tra la famiglia Chiesa e proprio la Juventus.



NO VIOLA - La Fiorentina non ha comunque cambiato idea, almeno per il momento: no secco a chi pensa di poter accaparrarsi il talento della Viola. La squadra di Commisso non ha bisogno di fare plusvalenze, con la nuova immissione di capitale del patron italoamericano. E allora, un incontro può riavvivare e tenere in vita una fiamma di speranza. Ma ci vorrà ben altro per chiudere l'affare Chiesa.