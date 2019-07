Federico Chiesa è pronto a volare a Chicago dove parlerà del suo futuro con il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Come riporta il QS, i viola sono praticamente certi della permanenza dell'esterno che aveva un principio di accordo con i bianconeri. Chiesa aveva parlato con la Juve quando a Firenze comadavano ancora i Della Valle ma Commisso non è intenzionato a cedere il calciatore e vuole confermarlo almeno per un'altra stagione forte anche del contratto di Chiesa che scade nel 2022.