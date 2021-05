5









Giorgio Chiellini ha rimandato ogni decisione a fine stagione. Dopo la vittoria in Coppa Italia, il capitano bianconero è stato chiaro: "Sto bene e sono tranquillissimo, farò le valutazioni con la società. Mi sto godendo il presente e sono contento di questi mesi". Come racconta Gazzetta, ieri c'è stato un primo approccio in direzione rinnovo. Giorgio ha infatti visto Andrea Agnelli, ma l'incontro è stato interlocutorio. Si è parlato del futuro, sì, "ma senza tirare le somme". SENZA TROPPE PAROLE - E' stato un incontro tra amici, quali sono Agnelli e Chiellini. Con il capitano che ha raccontato i suoi pensieri al Presidente e il Presidente che ha ribadito le valutazioni del club. Giorgio comunque vorrebbe continuare a giocare: non sente minimamente il peso degli acciacchi, non in maniera netta almeno, e vorrebbe continuare a giocare un altro anno. L'idea potrebbe essere quella di offrirgli un altro anno di contratto per portarlo fino ai 38 anni e magari con un futuro da dirigente. Tanto dipenderà anche dal prossimo allenatore.