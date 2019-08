Incontro tra Barcellona e PSG per Neymar. Secondo quanto riporta l'emittente spagnola ​RAC1, Abidal, Bordas e Cury si vedranno con Leonardo già questa mattina per conoscere le intenzioni del PSG. La rottura tra il calciatore brasiliano e il club francese sembra ormai insanabile e i blaugrana vogliono capire le richieste dei parigini per la cessione della loro stella.



JUVE INTERESSATA - Nelle scorse settimane Neymar era stato offerto anche alla Juve che però ha dovuto declinare la proposta a causa degli ingenti costi dell'operazione. I bianconeri, però, continuano ad osservare interessati le trattative per la cessione di Neymar visto che Dybala è uno dei calciatori a cui Leonardo sta pensando per rimpiazzare il talento brasiliano. Nelle prossime ore ci saranno novità. Su un fronte e sull'altro.