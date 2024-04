Futuro Allegri: quando ci sarà l'incontro



Le parole di Giuntoli su Allegri

Obiettivo: chiudere i contiprima della gara interna con il. E cioè, non ridursi all'ultimo per conquistare una delle prime cinque piazze di questo campionato. Laha tutto tra le mani, anzi: tra i piedi.Dopo la Lazio tornerà a tuffarsi in campionato e la prima gara con il Milan sarà già abbastanza indicativa. Dovesse arrivare una vittoria - in attesa di cosa dirà il Derby -, potrebbero persino riaprirsi i discorsi relativi al secondo posto.Chiaro: tutti 'se', tutti 'ma'. Tutte ipotesi, comunque. Ma una volta conquistato l'obiettivo, la dirigenza bianconera potrebbe sedersi al tavolo per discutere direttamente con Allegri del suo futuro.Quando potrebbe accadere? Al momento, ecco, non ci sono ancora certezze. La sensazione è che la Juve possa chiudere i discorsi nelle prossime quattro partite. Dunque tra metà e fine maggio sarà definito il destino dell'allenatore.Soltanto qualche giorno fa, Cristiano Giuntoli aveva parlato così di Massimiliano Allegr i: "Siamo molto contenti del mister, sta facendo un ottimo lavoro. A fine anno, con le carte in tavola, programmeremo il futuro insieme".