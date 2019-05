Your browser does not support iframes.

29 maggio di verdetti. Il primo riguarda l'Europa League, il secondo - probabilmente - il futuro della panchina della Juventus. Sì, pare ci sia Sarri nel futuro bianconero: a palesarlo, l'incontro di questa mattina con Andrea Agnelli riportato da Tuttosport. In giornata, l'ex tecnico del Napoli si è trovato nello stesso hotel di Andrea Agnelli, il Four Seasons nella capitale azera. Nulla più, in ogni caso, di uno scambio di sguardi e saluti, come raccontato. Il presidente, però, si trovava sul posto in veste di presidente dell'Eca, come da lui stesso confermato ai microfoni di Sky Sport. E poi? Poi c'è il mercato, quello in uscita. Dybala, su tutti, sembra destinato ad abbandonare la Vecchia Signora: il Bayern ha già offerto 80 milioni...



