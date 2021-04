“Sembra di vederlo, angosciato nella sua barba sempre più scura, avrà letto anche lui che sabato sera il suo presidente ha visto la partita in televisione con Massimiliano Allegri. Per Pirlo un altro choc da nascondere. Andrea Agnelli aveva invitato l’allenatore dei suoi ultimi 5 scudetti nella villa a Forte dei Marmi, in un parco di dimore storiche che nel secolo scorso dividevano d’estate le grandi famiglie del capitalismo italiano, Agnelli e Pesenti. La notizia del giornalista Tony Damascelli fa da due giorni il giro del web. E Pirlo deve far finta di credere che Allegri sia passato di là per caso, deve esserci sempre un buon motivo invece per incontrarsi nei giorni dell’Italia in rosso. Che cosa si sono detti Agnelli e Allegri, torneranno insieme alla Juve?. Con 56 punti, sedici meno dell’anno scorso, la Juve è solo quarta. Negli ultimi dieci anni è stata solo prima o seconda dopo 28 gare. Ed è alla pari del Napoli che sale a Torino per la partita più rinviata del mondo, 185 giorni di prezioso ritardo”.



Un estratto dall'edizione odierna di Repubblica, che racconta così l'incontro Allegri-Agnelli. Il tecnico, in conferenza, ha però asserito di sapere tutto.