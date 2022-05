Londra, Torino, Parigi. Prima del Tour de France, quello di Cherubini è stato un tour de force. E' stato lui ad aprire le porte del mercato della Juve, con la certa collaborazione di Nedved e Arrivabene: il primo passaggio è stato in Inghilterra, il secondo, molto più semplice, è stato il rientro alla base anche per parlare a quattrocchi con il lato tecnico della Juventus. GIORNATA D'INCONTRI - Avvistamenti e curiosità che passano di whatsapp in whatsapp, d'orecchio in orecchio. Se il mercato è fatto anche di incontri fondamentali, chissà se lo è stato quello di ieri mattina tra il direttore sportivo bianconero e l'allenatore con cui collabora attivamente, Massimiliano Allegri. Il ds ha approfittato del ritorno del tecnico livornese in città per fare evidentemente un punto sulla situazione, un punto in cui Pogba e Di Maria non potevano non essere coinvolti. In serata, in una nota piazza torinese, cena all'aperto con Aldo Dolcetti, tattico bianconero. Che si sia parlato del nuovo scacchiere? Pedine e pezzi inizieranno presto ad arrivare. Cherubini avrà spiegato che il calcio è un po' come gli scacchi: a volte, per vincere, qualche sacrificio è lecito e giusto farne.