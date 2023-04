Nei minuti finali di Juventus-Sporting c'è stato un momento di confusione a bordocampo quando sono entrati in campo Pogba e Paredes. L'argentino infatti, è corso negli spogliatoi perché aveva dato via la maglia pensando ormai di non giocare. Questa la spiegazione dell'allenatore: "Stava entrando Miretti, poi mi ha chiesto il cambio Locatelli, Paredes pensava di non entrare più e non aveva la maglia."