Nella giornata di oggi il papà diè stato protagonista di una brutta disavventura: mentre andava a prendere il figlio alla Continassa è rimasto coinvolto in un brutto incidente in macchina. Una botta pesante che per fortuna non ha avuto conseguenze per Kulusevski senior, che oggi è potuto andare al centro sportivo della Juve dopo la fine dell'isolamento del gruppo squadra. I due, poi, sono rientrati in taxi.