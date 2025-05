Getty Images

Inchiestra ultras, il Gip di Milano: 'C'erano rapporti tra Bellocco e l'Inter, Zanetti invitato da uno degli arrestati'

Redazione BN

un' ora fa

1

Gli ultimi aggiornamenti relativi al caso Ultras che vede coinvolta l'Inter:



"Si parla anche di un "rapporto intercorrente tra gli esponenti di spicco del direttivo della curva Nord", tra cui Antonio Bellocco, lo 'ndranghetista ucciso lo scorso settembre dall'ex capo ultrà interista Andrea Beretta, "e la società interista", nell'ordinanza cautelare che, in un filone della maxi inchiesta sulle curve, oggi ha portato ad altri sette arresti.



Dagli atti emerge, infatti, che Bellocco si sarebbe speso affinché il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti "fosse presente" ad un evento che interessava all'attività imprenditoriale di Davide Scarfone, finito oggi in carcere e legato, secondo le indagini, a Bellocco", è quanto si legge in una nota ANSA.