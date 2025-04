Inchiesta ultras: ok al rito abbreviato, c'è la data della sentenza

AFP via Getty Images

Inchiesta ultras: la decisione sul rito abbreviato

La giudice milanese Ilaria Simi De Burgis ha autorizzato il ricorso alper tredel Milan, che inizialmente avevano optato per il rito ordinario nel procedimento nato negli scorsi mesi dalla vasta indagine del pubblico ministero Paolo Storari sulle curve nerazzurra e rossonera dello stadio di San Siro.Gli imputati,(ex bodyguard del rapper Fedez),(fratello dell’ex leader della curva Sud milanista Luca Lucci) e, tutti assistiti dall’avvocato Jacopo Cappetta, hanno potuto avanzare la richiesta di rito alternativo dopo che le accuse nei confronti di Lucci sono state aggravate.

Il processo si svolgerà a porte chiuse e, come previsto dalrito abbreviato, in caso di condanna i tre potranno beneficiare di una riduzione di un terzo della pena. La conclusione è attesa per il, dopo due udienze programmate per il 20 maggio e il 5 giugno, durante le quali verrà ascoltato un testimone e si terrà la discussione finale tra le parti.