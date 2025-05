Redazione Calciomercato

Inchiesta ultras Inter: Simoncini e Ferdico confessano l'omicidio di Boiocchi

Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di, storico capo ultrà dell’, assassinato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa, a Milano., uno dei due presunti esecutori materiali, ha rotto il silenzio e ha confessato il proprio coinvolgimento, confermando in sostanza la ricostruzione fornita da, ex leader della Curva Nord e ora collaboratore di giustizia, indicato come il mandante del delitto. Lo riporta Calcio & Finanza.

Interrogato dal pm Paolo Storari e assistito dall’avvocato Mirko Perlino, Simoncini ha ammesso di essere stato alla guida dello scooter utilizzato nell'agguato, mentre a sparare sarebbe stato Daniel D’Alessandro, detto "Bellebuono", arrestato in Bulgaria ed estradato in Italia. Simoncini è considerato legato alla ’ndrangheta, e la sua confessione rappresenta la prima ammissione piena dopo i numerosi arresti dell’11 aprile scorso, nell’ambito della maxi inchiesta della DDA milanese e della Squadra Mobile sulla criminalità organizzata nelle curve di San Siro.Confermata anche la confessione di, ex membro del direttivo della Curva Nord, in carcere da settembre. Le sue ammissioni sarebbero arrivate nei giorni scorsi, durante un interrogatorio davanti al pm della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Paolo Storari, nell’ambito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile. Le sue dichiarazioni precedono appunto di un paio di giorni quelle di Simoncini. Ferdico, all’epoca dei fatti, faceva parte del direttivo della Curva Nord insieme ad Andrea Beretta e ad Antonio Bellocco, giovane esponente della nota famiglia di ‘ndrangheta, ucciso lo scorso 4 settembre proprio da Beretta.





