Inchiesta ultras: il Milan chiede quasi mezzo milione di risarcimento danni

AFP via Getty Images

Inchiesta ultras, il Milan chiede un risarcimento danni

Come scrive Calcio & Finanza, nel procedimento giudiziario che coinvolge i tre ultras rossoneri Francesco Lucci, Christian Rosiello e Riccardo Bonissi, ilsi è costituito parte civile, avanzando una richiesta di. La domanda è stata presentata dall’avvocato Enrico De Castiglione, a seguito delle richieste di condanna formulate dal pubblico ministero Paolo Storari.Il pm ha chiesto una pena di 6 anni e 10 mesi per Francesco Lucci, fratello dell’ex leader della curva milanista Luca Lucci, e 4 anni e 10 mesi sia per Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, sia per Riccardo Bonissi. I tre imputati sono giudicati con rito abbreviato nell’ambito della maxi inchiesta condotta dalla Procura di Milano sulle tifoserie organizzate di San Siro (sul doppio fronte Milan-Inter).

Anche la Lega Serie A si è costituita parte civile nel processo, chiedendo un risarcimento di 200mila euro. La sentenza è attesa per il prossimo 17 giugno, mentre il 5 giugno è previsto l’intervento dell’avvocato difensore Jacopo Cappetta.