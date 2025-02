Inchiesta ultras Inter e Milan, Federico Ruffo: 'Situazione speculare a quella torinese. Ma la Juventus poi ha denunciato'

Redazione Calciomercato

Il giornalistaè tornato a parlare dell'inchiesta sulleai microfoni dello youtuber Colpo Gobbo.- "Sono due situazioni assolutamente speculari, in maniera quasi inquietante se si pensa che sono due città diverse, con due tifoserie diverse, a distanza di anni [...]. Hai una tifoseria molto strutturata, in mano a un unico leader particolarmente rispettato. Ci sono società molto morbide nella gestione dei biglietti che regalano agli ultras, generando un profitto che si allarga ai parcheggi, ai chioschi, al merchandising non ufficiale, e poi c'è una famiglia criminale che si avvicina poco alla volta, scala le gerarchie finché non vuole tutto. E questo genera un minimo di conflitto, poi ci scappa il morto. Durante Alto Piemonte con il suicidio di Raffaele Bucci, qua in maniera più violenta perché la cosa era andata più avanti nel tempo: Beretta ha avuto tutto il tempo di capire cosa stava succedendo, si è ritrovato a capire che i Bellocco volevano tutto quello che era stato suo [...]. Ci sono quindi due situazioni pressoché identiche, speculari, la differenza non trascurabile sta nel sodalizio tra le Curve di Inter e Milan, che non ha un precedente: due Curve rivali consociate, in nome del profitto criminale, per gestire lo stadio e dividersi i proventi. Gli interisti e i milanisti non dovevano più cantare cori contro l'altra Curva. Tanto che Dimarco, colpevole di aver cantato un coro anti Milan durante i festeggiamenti per lo scudetto, viene "sacrificato" dai suoi stessi tifosi che gli fanno trovare uno striscione sotto casa, in nome di un accordo economico e criminale con l'altra parte. Una cosa che non ha precedenti, rivelatrice del fatto che a questa gente del tifo interessa veramente poco".

- "Il percorso che porta all'unificazione della Curva del Milan è un po' diverso da quello dell'Inter: non c'era un leader come Boiocchi molto vicino alle famiglie, poi si avvicina un personaggio come Giancarlo Lombardi, noto come Sandokan, che porta gradualmente gli altri gruppi ad auto-estinguersi. Sembra che la Curva Sud abbia assorbito tutti gli altri gruppi. Lombardi poi commette un errore, inizia a minacciare i dirigenti non sapendo che i telefoni sono ascoltati. Quindi viene arrestato e poi condannato, ma a differenza di quelli dell'Inter non ha la forza di controllare la situazione anche dal carcere e lascia tutto al suo braccio destro Luca Lucci. Nasce così il regno di Lucci, un po' più meneghino ed estroflesso. Vuole comandare lui e solo lui [...].- "Io non sono uno di quelli che dice "la Juventus si è comportata meglio, ha denunciato", anche perché è un grande falso storico. La Juventus non ha denunciato inizialmente, per questo è stata condannata. Poi ha capito che era il caso di farlo, gli era stato caldamente suggerito perché la vicenda dei biglietti era ripartita. Però quello che è accaduto alla Juventus ti dice qual è la strada. Più o meno alle corde, a un certo punto nel 2018-19, la Juventus decide di denunciare l'ennesimo tentativo di ricatto da parte degli Ultras, ne nasce un'inchiesta con degli arresti e la Curva viene arrestata. Ma oggi lo stadio è comunque pieno, e se c'è una contestazione è perché la squadra gioca male, non c'entrano più i biglietti".- "Non mi risulta, quelle operazioni vengono valutate di anno in anno quindi non c'è nulla di aperto da quel punto di vista. Per la Procura sportiva non c'è nulla da obiettare, al massimo si potrebbe ragionare sulle sponsorizzazioni… L'Inter ha cambiato proprietà da un po', non credo che ci saranno sviluppi. Poi la Giustizia sportiva, pur essendo un organo a sé stante, non è che abbia questi investigatori, può ascoltare i protagonisti ma prende i materiali dalle procure, la capacità di indagine si limita alle carte".