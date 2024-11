Il capo ultrà del Milan, già arrestato nella recente inchiesta sulle curve di San Siro, ha ricevuto un'altra ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di una diversa indagine della Direzione distrettuale antimafia su un'associazione, vicina alla 'ndrangheta, che avrebbe importato e distribuito, tra la Lombardia e la Calabria, "oltre 2 tonnellate di stupefacenti". Come spiega Sport Mediaset, Lucci è pure indagato per il tentato omicidio del 2019 dell'ultrà rossonero Enzo Anghinelli, per il quale di recente è finito dietro le sbarre il suo presunto vice, Daniele Cataldo.