Laè ancora in attesa di aggiornamenti riguardanti la penalizzazione inflitta in campionato di 15 punti. Non solo, in attesa come riferisce il Corriere dello Sport ci sarebbe anche il numero uno della UEFA. Una volta capito cosa succederà si pronuncerà anche Ceferin. Non si può al momento escludere la possibilità dell’esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione.