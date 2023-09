L'avvocato Cataldo Intrieri ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui parla dell'ultima decisione della Corte di Cassazione di spostare il processo sulla Juve da Torino a Roma: "Perché Roma e non Milano?Per i reati di cosiddetto “market abuse”, come quelli contestati in questo frangente, vigeva una giurisprudenza piuttosto costante che individuava Milano, sede della Borsa, quale destinazione naturale dei processi. E così, in effetti, era stato richiesto anche dalla Procura Generale nella requisitoria depositata a luglio"."Non ne ho idea, sinceramente. Ma immagino che, in caso di conferma del criterio tradizionale, qualcuno si sarebbe potuto polemicamente domandare perché attendere così tanto per inviare gli atti a Milano, se quella era la destinazione pacifica. Invece, avendo optato per Roma, la Cassazione ha dimostrato come non fosse così scontato lo spostamento in Lombardia"."Stiamo parlando di fatti relativi alla stagione 2020/2021, quindi al momento direi di no. Ma, nel caso in cui si arrivi al terzo grado di giudizio, è una conclusione che non mi sento di escludere a priori. Ci saranno sempre processi più urgenti a Roma, dunque immagino tempi lunghissimi e, chi lo sa, una provvidenziale cortina di oblio sulla vicenda. Il tempo aggiusta tante cose, noi avvocati lo sappiamo bene".