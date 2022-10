E ora l'inchiesta si allarga. Come racconta il Corriere dello Sport, ieri è arrivata la richiesta da parte di Chiné, procuratore federale della FIGC,, in precedenza non gli erano stati trasmessi.Si tratta ad esempio delle intercettazioni tecniche e ambientali, la mossa era nell'aria dopo la chiusura delle indagini di lunedì scorso.dalla corte di appello. La prima sentenza era stata di proscioglimento nei confronti delle 11 società e 59 dirigenti deferiti.Questi sono anche i giorni più delicati dal punto di vista giudiziario: restano 16 gli indagati, tra cui il presidente bianconero Andrea Agnelli, lo stesso Pavel Nedved e l'AD Arrivabene.. Sotto la lente di ingrandimento ancora le presunte plusvalenze fittizie, tesi in questo caso rafforzata dalle intercettazioni ambientali e telefoniche secondo i pm. In questo momento si registrano le memorie difensive, si attendono sviluppi tra