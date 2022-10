Era stata al centro delle prime fasi dell'inchiesta sulla: motivo di perquisizioni e di approfondimenti sui giornali. Parliamo del carteggio privato tra Juventus e, legato alla questione del dilazionamento degli stipendi dei calciatori. Gli inquirenti l'hanno cercata a lungo e, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe stata effettivamente trovata.", questo il titolo della Rosea, che prosegue: ". Compensi agli agenti per operazioni inesistenti, contratti depositati in Lega per la riduzione degli stipendi che sarebbero diversi dalle scritture private ritrovate nelle perquisizioni e la famosa carta di Ronaldo, ritrovata, che ha un valore di quasi 20 milioni. Sono queste le novità che emergono dalle 19 pagine del capo d’accusa dell’inchiesta Prisma"