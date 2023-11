I cosiddetti “rapporti con gli agenti”, quelli inclusi nel secondo filone sportivo figlioconclusi dal punto di vista del club e dei dirigenti con le multe patteggiate a fine maggio, sono finiti sul tavolo della commissione federale che si occupa dei procuratori e che giudicherà i singoli casi il 22 dicembre a partite dalle ore 10, scrive il Corriere dello Sport. Il procedimento è nei confronti di Luca Ariatti, Michele Fioravanti, Giuseppe Galli, Gabriele Giuffrida, Davide Lippi, Vincenzo Morabito, Silvio Pagliari, Giorgio Parretti, Luca Puccinelli, Antonio Rebesco e Tullio Tinti, ricevendo corrispettivi per operazioni inesistenti, al fine di recuperare un credito precedentemente maturato e non contabilizzato, in violazione di plurime disposizioni disciplinari». Si contestano le violazioni degli articoli 15 e 21 del regolamento generale agenti (autonomia, trasparenza e indipendenza e incarichi da comunicare su appositi modelli) e degli articoli 6 e 11 del regolamento disciplinare (rispetto etica sportiva e della leale concorrenza oltre che delle norme Figc).