La Procura della Figc è ferma. Nessuna reazione pubblica all'indagine in corso sulla Juventus, dopo che per la questione plusvalenze aveva aperto a sua volta un’indagine, chiusa a febbraio con 11 squadre coinvolte, tra cui 5 di A: Juventus, Napoli, Genoa, Sampdoria ed Empoli. Per ora non si è mossa, ma - sottolinea la Gazzetta - non è escluso che queste nuove accuse di falso in bilancio possano aprire un nuovo fronte anche sul piano della giustizia sportiva, con il rischio di multe o, nel caso più estremo, di punti di penalizzazione.