Prosegue il lavoro della Procura di Torino per quanto riguarda l'inchiesta Prisma, che vede la Juventus e i suoi vertici indagati per falso in bilancio. Ieri è stata convocata Veronique Rabiot, mamma e manager di Adrien, con un'audizione che è durata quasi tre ore. Oggi a Roma toccherà invece a Gabriele Gravina, presidente Figc, riporta il Corriere dello Sport, e nei prossimi giorni verranno ascoltati anche Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, oltre ad altri tesserati. Verrà convocato pure Maurizio Sarri.