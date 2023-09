Giornate ed ore importanti nell'inchiesta, per l' accusa di aggiotaggio, false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza. Si è tenuta oggi l'udienza per decidere in merito alla competenza territoriale dell'inchiesta, per cui le difese avevano chiesto lo spostamento da Torino a Milano o in subordine Roma. La Corte di Cassazione ha cinque giorni per pubblicare il dispositivo che però è atteso già nella giornata di domani.Nell'udienza di oggi, riferisce, la Procura generale ha ribadito quanto già esposto con una memoria a luglio,. I p.m della Procura di Torino invece, Marco Gianoglio e Mario Bendoni puntano a mantenerlo nel capoluogo piemontese. Di fronte alla richiesta delle difese, il gup del tribunale di Torino Marco Picco nel corso dell’udienza preliminare dello scorso 10 maggio ha demandato la risoluzione della questione alla Corte di Cassazione.